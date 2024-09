Mlada Gorenjca v apartmaju kričala in razbijala, posredovala je policija

V nedeljo, 1. septembra, ob 3.53. uri so policisti posredovali v apartmaju v Kopru, kjer sta javni red in mir s kričanjem in razbijanjem po apartmaju kršila 21- in 26-letna pijana moška, doma z gorenjskega območja.

Ob posredovanju policistov se je mlajši moški umiril, 26-letnik pa je kršenje nadaljeval, zato so mu odredili pridržanje. Mlajšemu so izdali plačilni nalog po čl. 8/1 ZJRM-1, starejšemu pa po čl. 8/1, 7/2 in 22/1 ZJRM-1.