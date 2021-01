Mlada družina ostala brez doma, potem ko so prekajevali meso

Družina Prešeren iz Dolnjih Slavečev božičnih praznikov ni praznovala pod domačo streho in tudi silvestrovega ne bo – dom so jim vzeli ognjeni zublji. Usodno nedeljo, 22. novembra popoldne, je Silvo na podstrešju prekajeval meso, kar naj bi bil vzrok za požar, ki je zajel ostrešje.Kljub hitremu posredovanju gasilcev je velik del hiše zgorel. Štiriindvajsetletni Silvo, njegova partnerica Andreja, njun 21-mesečni sinko Samuel ter Silvova mama so se začasno preselili v kakšnih 20 kilometrov oddaljene Beltince, kjer živijo pri Andrejini mami. Že prej živeli skromnoPolicisti so uradno zapisali, da je po nestrokovni oceni ...