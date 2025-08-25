NA ZANZIBARJU

Mitja z milijoni užival na rajskem otoku, zdaj so ga prijeli

Mitja Pavlin je obtožen, da naj bi s spornimi posli pridobil 3,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Fotografija: Iz Slovenije jo je ucvrl, še preden so mu vročili obtožbo. FOTO: Policija
Iz Slovenije jo je ucvrl, še preden so mu vročili obtožbo. FOTO: Policija

STA, M. U.
25.08.2025 ob 18:56
25.08.2025 ob 19:02
STA, M. U.
25.08.2025 ob 18:56
25.08.2025 ob 19:02

Čas branja: 2:13 min.

Tanzanijska policija je na Zanzibarju prijela nekdanjega člana uprave celjske družbe Kovintrade Mitjo Pavlina, ki ga je slovenska policija letos uvrstila na Europolov seznam najbolj iskanih kriminalcev na begu, poroča portal N1. Pavlin je obtožen, da naj bi s spornimi posli pridobil 3,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Mitja Pavlin je obtožen, da naj bi kot član uprave celjske družbe Kovintrade s spornimi posli oškodoval podjetje in si pridobil 3,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Obtožnice mu pravosodni organi niso uspeli vročiti, saj je aprila 2022 izginil.

Po poročanju TV Slovenija so kriminalisti preiskave v primeru Pavlina izvedli leta 2019 na podlagi prijave družbe Kovintrade, kjer je bil Pavlin nekoč zadolžen za trge Rusije, Belorusije in Ukrajine. Pozneje so v podjetju ugotovili, da naj bi podpisoval tudi anekse k pogodbi o trgovinskem zastopanju s podjetjem v Minsku, ki je bilo že zdavnaj izbrisano iz registra beloruskih podjetij.

Informacijo o prijetju 63-letnega državljana Slovenije na Zanzibarju so za portal potrdili na Generalni policijski upravi. Pojasnili so, da je bil ta obtožen kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kjer je nastala velika premoženjska škoda.

Za njim sta bili razpisani tiralica in mednarodna tiralica celjskega okrožnega sodišča, iskali pa so ga od leta 2020. »Prijetje je rezultat tesnega sodelovanja in pravočasne izmenjave informacij med slovensko in tanzanijsko policijo,« so še navedli.

Najprej v Dubaj, nato se je preselil v Tanzanijo

Najprej je pobegnil v Dubaj, kjer naj bi kupil dve prestižni stanovanji. Tam naj bi ga obiskovala tudi njegova družina, nekega dne ob vrnitvi z družinskih počitnic na Maldivih pa so mu arabske oblasti prepovedale vstop v Združene arabske emirate zaradi nerešenih zadev v Sloveniji. In nato se je preselil v Tanzanijo, kjer naj bi ga obiskovala njegova partnerica.

 

