Z zaslišanjem prič in izvedenca patologa se je pred velikim senatom okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki mu predseduje sodnik Milan Regvat, nadaljevalo sojenje 47-letnemu Mitji Orešku. Okrožna državna tožilka Jana Rogan mu očita umor zunajzakonske partnerice, takrat 35-letne Štefanie Takač. Medtem ko tožilstvo vztraja pri hujši obliki zločina, in sicer umoru, za kar je zagroženo najmanj 15 let zapora, zagovornik obtoženega, odvetnik Mojmir Šafarič, poskuša senat prepričati v lažjo obliko kaznivega dejanja – uboj, za kar je zagroženo med pet in 15 leti zapora. Na posnetkih niso zaznali nobene...