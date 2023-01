V tretje gre rado, bi lahko dejali za sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan, saj je včeraj tožilec Jože Levašič obtoženim le lahko predstavil očitke iz obtožnice. Da so tretji dan le prišli do vsebinske obravnave, je komentiral tudi predsednik sodnega senata, sodnik Tomaž Bromše. Nič čudnega, saj so se prejšnja dva naroka ukvarjali z vsem drugim razen z vsebino. Nazadnje je obrambo zmotila sodnica porotnica, nekdaj zaposlena na policiji. »V zahtevni kazenski zadevi, kjer so številna procesna vprašanja vezana na zakonitost in pravilnost delovanja policije kot organa in kjer je imela polic...