Skušal pokončati hčerko Marinko: Žal mi je, ker dejanja nisem dokončal

Ivan Sebanc s Peči pri Grosupljem je obtožen poskusa uboja svoje hčerke Marinke Voje, ki naj bi ga zagrešil 28. maja 2020 zjutraj v garaži hiše, ko je Marinka sedla v svoj avto, da bi se odpeljala v službo. Z roko, nogo in sekiro naj bi jo večkrat udaril po glavi ter hudo ranil. Ivan Sebanc trdi, da je on žrtev napada in se je le branil. FOTO: Dejan Javornik »S tem je storil poskus kaznivega dejanja uboja, dejanje pa je ostalo pri poskusu zato, ker je Marinki uspelo sekiro izbiti iz njegovih rok in jo brcniti pod vozilo, nato pa je začela na ves glas klicati na pomoč, kar je slišala sos...