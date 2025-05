Miroslava ugrabili ilegalni prebežniki, odvetnik: Ugrabitve ne bi bilo, če bi na meji vzpostavili nadzor

Osmega maja je minilo šest let, odkar so takrat 79-letnega Miroslava Moravca iz Malega Nerajca pri Dragatušu v Beli krajini ugrabili ilegalni migranti in ga šest ur zvezanega prevažali v prtljažniku njegovega avtomobila. Čeprav je tožbo vložil pred petimi leti, sodni epilog še ni blizu. Spomnimo, da so ga tistega dne zjutraj ilegalni prebežniki presenetili v njegovem vinogradu in ga pod grožnjo z nožem strpali v prtljažnik njegovega avtomobila. Zvezali so ga, pokrili z odejo ter se odpeljali. Vsake toliko časa je lahko pogledal izza odeje in, kot je opisoval na ljubljanskem okrožnem sodišču, ...