Mirno na zaprti del ceste

V nedeljo ob 1.07 je na avtocesti Ajdovščina–Vrtojba voznik minibusa s šestimi potniki zapeljal na zaprti del ceste, ki je v obnovi, ter se po treh kilometrih prevrnil na bok. Novogoriški in ajdovski reševalci so štiri ranjence oskrbeli ter prepeljali v šempetrsko bolnišnico.



Na cesti iz Zgornjih Gorij v Radovno se je ob 00.52 osebno vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Bled so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka in pomagali blejskim reševalcem pri oskrbi dveh ranjencev.

V Prušnikovi v Ljubljani je v soboto okoli 23. ure voznik osebnega avta trčil v dve parkirani osebni vozili. Ranil se ni, napihal je 1,16 promila, ostal brez vozniške, dobil plačilni nalog. Pa to še ni konec.



Na avtocesti od Vrhnike proti Logatcu je v soboto okoli 22. ure zaradi prekratke varnostne razdalje voznik trčil v pred seboj vozečo voznico. Posredovali so gasilci PGD Stara Vrhnika in Dolnji Logatec, za tri ranjence so poskrbeli ljubljanski reševalci in zdravnik ZD Vrhnika, za voznika pa bo sodnik.



Nekaj pred 14. uro je na cesti od Škofljice proti Malemu Vrhu voznik osebnega vozila z 2,64 promila alkohola zapeljal preblizu desnega roba vozišča, trčil v robnik in ograjo, nato pa zapeljal v jarek na levi strani vozišča. Postopek sledi.



Na cesti Soča–Trenta je ob 13.35 padel motorist. Sprva je odklonil pomoč, pozneje se je izkazalo, da je bil v nezavesti. Bovški gasilci so mu do prihoda tolminskih reševalcev pomagali. Odpeljali so ga v šempetrsko bolnišnico.

Nekaj pred 3. uro je kolesarka vozila po pločniku na območju ljubljanske Šiške, trčila v betonsko korito, padla in se lažje ranila. Napihala je 1,50 promila.



V naselju Ledinek je ob 2.33 voznik z avtom zapeljal s ceste, pri tem pa je voznika vrglo iz vozila. Gasilci GB Maribor so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator v vozilu. Ranjenca so prepeljali v UKC Maribor.

V Cerknici, na poti na Slivnico, je v petek ob 23.50 voznik z osebnim avtom zapeljal s ceste. Gasilci PGD Cerknica so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator ter pomagali policiji in vlečni službi. Voznik je pred prihodom policije izginil v neznano. Policisti so ga našli: nesreča se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, napihal pa je 1,46 promila. Ve se, kaj sledi.



Na regionalni cesti v Medlogu je ob 23.32 padel motorist. Gasilci PGE Celje so zavarovali in razsvetlili kraj nezgode, pomagali ranjenemu motoristu do prihoda celjskih reševalcev in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.



V naselju Grušovlje (Rečica ob Savinji) je ob 15.28 osebno vozilo zapeljalo s ceste in se zaletelo v garažna vrata gasilskega doma PGD Grušovlje. Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, odklopili akumulator in s tehničnim posegom rešili ukleščenega iz vozila. Ranjenca so prevzeli mozirski reševalci.



Na avtocesti med izvozoma Smednik in Drnovo je ob 13.42 voznik s tovornim vozilom zapeljal s cestišča v zaščitno ogrado, se ustavil na cestišču in v celoti onemogočil promet. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj, pomagali reševalcem, pregledali iztekanja nevarnih snovi, s tehničnim posegom ločili tovorno vozilo od uničene ograde ter pomagali policiji in dežurnim delavcem Darsa pri odstranitvi vozila. Krški reševalci so ranjenca odpeljali v brežiško bolnišnico.



Okoli 7.25 je 30-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti v naselju Savci, iz smeri Sv. Tomaža v smeri Polenšaka in zaradi neprilagojene hitrosti zletel s ceste. Voznik je napihal 1,56 promila. Reševalci so huje ranjenega 30-letnika odpeljali v ptujsko bolnišnico. V postopku so ugotovili, da je vozil ukradeno vozilo. Policisti iz Ormoža bodo zoper voznika podali predlog na pristojno sodišče, ukraden avto pa zasegli.



Zaradi storitev hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 16 voznikom zasegli vozila. Popoldan so v Hrastovcu v Slovenskih goricah ustavili voznika neregistriranega osebnega avta, ki vozniške nima, je pa napihal 1,50 promila. Avto so zasegli, napisali predlog sodniku, za nameček pa še kazensko ovadbo, saj je imel na avtu ponarejeni registrski tablici. V Prvačini so ob 11.15 ustavili 54-letnega voznika osebnega avta. Izpita nima, je pa zato napihal 0,71 promila. Postopek je znan.