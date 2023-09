Mirko je vrtičkarja Božidarja porezal po obrazu

Vrtički, ki se na območju ljubljanskega Polja raztezajo med dvema dvotirnima krakoma železniške proge, so bili 14. aprila letos prizorišče zločina. »Mojca, Mojca, Mojca ... Zabodel me je,« je nekaj pred peto uro popoldne okrvavljen kričal 59-letni Božidar Košir. Dobesedno iz zasede, kot je pozneje razlagal novinarjem, ga je napadel 76-letni Mirko Šuša. »Kot hijena je iznad mojega hrbta skočil name,« je nadaljeval Košir, ki še danes ne more pozabiti noža, s katerim ga je Šuša večkrat zabodel: »Imel je tak dolg, morilski, na obeh straneh nabrušen četniški nož.«

K sreči, kot pravi, mu ga je v tistih prvih trenutkih še uspelo »rukniti«. Če tega ne bi naredil, bi mu napadalec, kot je razlagal, z nožem prerezal vrat, tako pa ga je porezal po obrazu, na kar še danes spominja velika brazgotina. Nato pa ga je še večkrat zabodel po telesu. »Štiri mesece sem bil v bolnišnici, pri čemer tri mesece niti hoditi nisem mogel,« se je pred dnevi, ko je moral Šuša stopiti pred ljubljanskega okrožnega sodnika Marka Justina in se pred njim izreči o krivdi glede obtožbe, da je tistega dne zagrešil poskus uboja, spominjal Košir.

Na vrtičkih je aprila letos tekla kri.

Božidar Košir ima še zdaj posledice aprilskega napada.

Tožilka Alenka Razpet je v predstavitvi obtožnice poudarila, da je Šuša oškodovanca večkrat zabodel v telo in ga porezal po obrazu s 15-centimetrskim rezilom noža. Poškodbe so bile tako hude, da bi lahko, če ga soseda Mojca ne bi takoj z avtomobilom odpeljala na reševalno postajo, izkrvavel v trebuh in umrl. V primeru priznanja krivde je zanj predlagala pet let in pol zapora. Košir zaradi napada še danes nosi posledice, tudi psihične, saj, kot je razložil njegov pooblaščenec Bojan Konečnik, še vedno obiskuje psihologa in psihiatra. V tem postopku je vložil tudi 46.630 evrov težak premoženjsko-pravni zahtevek.

Šuša, ki se je skupaj z zagovornikom Gorazdom Fišerjem prek videokonference oglasil iz ljubljanskega pripora, se podrobneje o omenjenem zahtevku, ker ga še ni dobil v roke, ni mogel zreči. »Na prvo žogo pa bi lahko rekli, da je pretiran po višini,« je opomnil odvetnik. Obtoženi, kar se tiče obtožb na njegov račun, je vse priznal: »Tako se je zgodilo, kot piše v obtožnici.« In dodal, da mora sodišče ob tem oškodovanca še povprašati, kaj je delal pred tistim kritičnim dogodkom.

Ljubljanski okrožni sodnik Marko Justin

Mirko Šuša z zagovornikom Gorazdom Fišerjem

Mojca, Mojca, Mojca ... Zabodel me je.

Vrtičkarjem naj bi delal težave

Košir nam je po odhodu s sodišča še povedal, da ima sam pa tudi drugi vrtičkarji z obtoženim že dlje velike težave. »Z njim so ves čas neki spori,« poudarja in dodaja, da naj bi si obtoženi meni nič, tebi nič lastil tudi zemljo njegovega vrtička: »Nonstop prestavlja meje in uveljavlja svoj prav.« Prepričan je, da je Šušo »najbolj pogrelo« to, da se ves čas izogiba konfliktom z njim. V zadnjih petih letih je zaradi njega že večkrat klical policijo, ta pa je, tako Košir, Šuši že večkrat izstavila položnico.

V tednu, ko ga je napadel, je zaradi njegovega verbalnega nasilja oziroma groženj trikrat klical može postave. Nazadnje so se policisti tam oglasili le tri ure pred napadom, a da so mu rekli, da »dokler se kaj ne zgodi, ne morejo nič«. Tik preden je šel nadenj z nožem, je slutil, da ga bo napadel. Predvideval je, da »s kolom«, saj naj bi Šuša vedno kaj nosil v rokah: od »vodovodne štange« do sekire.

Kaj na vse to pravi obtoženi 76-letnik, bo zanimivo slišati na začetku oktobra, tožilka je namreč za namen naroka za izrek kazenske sankcije predlagala zaslišanje tako njega kot oškodovanca.