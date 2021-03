Miran bo smrt odslužil z delom

Miran Zafošnik je vozil prehitro. FOTO: Aleš Andlovič

Tragičen konec študijskega obiska

S svojim odvetnikom se je že pred začetkom procesa na mariborskem sodišču ustno dogovoril za priznanje krivde.

1460 ur družbenokoristnega dela so mu dosodili.

»Ne spominjam se, kaj se je sploh zgodilo pred nesrečo,« je mariborski sodnicipojasnjeval 56-letniiz Jarenine. Nato je v mariborskem podjetju stikalnih naprav zaposleni poklicni voznik nadaljeval: »Obžalujem, da se je sploh zgodilo. Še dandanes mi dogodek hodi pred oči. Takoj po nesreči nisem mogel spati in sem moral jemati zdravila, tudi uspavalne tablete.«Nesreča, zaradi katere je moral sesti na zatožno klop, se je primerila pred dobrim poldrugim letom. Usodnega junijskega dopoldneva je bil Zafošnik s kombijem renault master na poti iz Maribora v Ljubljano. Neposredno pred izvozom za Domžale je dohitel stoječo kolono vozil in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del kombiniranega vozila opel vivaro, ki je bilo kot zadnje ustavljeno v koloni. »Trčenje je bilo tako silovito, da je opla vivaro odbilo v odbojno ograjo in v avtomobil citroën berlingo, ki je stal pred njim, pri tem se je opel tudi prevrnil. Izvedenec je tudi ugotovil, da pred trkom sploh niste zavirali,« je med branjem obtožnice dejal okrožni državni tožilecV kombiju, v katerega je trčil Zafošnik, je bilo šest ljudi, dve Slovenki in štirje državljani Velike Britanije. Na kraju nesreče so morali posredovati domžalski gasilci in ukleščene potnike s tehničnim posegom rešiti iz zverižene pločevine. Sledil je šok, saj potnici na skrajnem desnem sedežu zadnje vrste ni bilo več pomoči. Izkazalo se je, da je v nesreči življenje izgubila 52-letna, sicer predstavnica Oddelka za strojništvo, gradbeništvo in znanost na Fakulteti Kelvin v Glasgowu na Škotskem. Četverica Britancev se je mudila na študijskem obisku v Sloveniji, a se je ta na žalost končal tragično.»Poskušal sem vzpostaviti stik tako s poškodovanimi kot s svojci pokojne, a mi v ljubljanskem kliničnem centru tega niso dopustili. Pozneje bi mi podatke o udeležencih lahko dala samo policija, a tam zatem nisem poskusil,« je pojasnil Miran Zafošnik. S svojim odvetnikom se je že pred začetkom procesa na mariborskem sodišču ustno dogovoril za priznanje krivde, zato ponudba tožilca Tilna Iviča ni bila presenetljiva: »V primeru priznanja predlagam dvoletno zaporno kazen. A istočasno soglašam tudi, da bi namesto zapora kazen lahko oddelal z delom v splošno korist.«Na vprašanje sodnice Mernikove, ali krivdo priznava, je Zafošnik dejal: »Ja.« Toda na podvprašanje sodnice, ki je preverjala resničnost njegovega priznanja, je obtoženi začel jecljati in dvoumno pojasnjevati. Naposled je vendarle pojasnil, da je bilo tako, kot je zapisano v obtožnici, in sodnica je njegovo priznanje sprejela. Sledil je rok za izrek kazenske sankcije, kjer je bila Miranu Zafošniku izrečena kazen dveh let zapora, ki pa jih bo lahko oddelal s 1460 urami družbenokoristnega dela.Toda mimo prepovedi vožnje osebnega avtomobila za dobo šestih mesecev Miran Zafošnik ni mogel, saj so bile posledice nesreče prehude. Kot olajševalno okoliščino mu je sodnica Mernikova štela, da doslej še ni bil obsojen, prazna pa je tudi njegova kartoteka s prekrški v cestnem prometu.