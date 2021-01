Ministrstvo tarča napada med prazniki, oglasil se je Janša (FOTO)

Stavba kulturnega ministrstva je bila na praznični 1. januar tarča napada vandalov. Neznanci so na okna pročelja stavbe napisali sporočilo za ministra: »Simoniti, je** se«.»Že prvi dan novega leta so se vandali odločili, da davkoplačevalcem ne bodo dali miru. Stavba ministrstva za kulturo je bila ponovno oskrunjena. Na slikah so vidne tudi posledice prejšnjega napada, ko so aktivisti uničili fasado poslopja in povzročili več tisoč evrov škode,« so z ministrstva sporočili na twitterju.Odzval se je tudi predsednik vlade: »Kdo ne bi uničeval fasad, če za svoje 'ustvarjanje' dobi plačilo od vseh ostalih, ki garajo in plačujejo davke?«Kdo stoji za napadi na ministrstvo za kulturo, ki so v zadnjem obdobju pogosti, ljubljanski policisti in kriminalisti še preiskujejo. V zadnjem napadu v začetku decembra , ko so vandali fasado popackali s črno barvo, so policisti preiskovali kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari.Kulturno ministrstvo, ki ga vodi Simoniti, se je v zadnjem obdobju znašlo na tnalu kritik različnih sfer kulture in javnosti.