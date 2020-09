Minibus s potniki zapeljal na zaprti del avtoceste, po treh kilometrih so se prevrnili

Danes ob 1.07 je na avtocesti Ajdovščina–Vrtojba voznik minibusa s šestimi potniki zapeljal na zaprti del ceste, ki je v obnovi ter se po treh kilometrih prevrnil na bok. V nesreči so se poškodovale štiri osebe. Reševalci ZD Nova Gorica in ZD Ajdovščina so jih oskrbeli in prepeljali v bolnico Šempeter.



Gasilci JZ GRD Nova Gorica in GRC Ajdovščina so minibus dvignili na kolesa, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč reševalcem in odklopili akumulator vozila, javlja uprava za zaščito in reševanje.