Mimoidoči večkrat s tal pobirali moškega na e-skiroju, ko je prišla policija, je bilo vse jasno

S Policijske uprave Kranj so danes sporočili, da so bili blejski policisti v soboto okoli 20.30 obveščeni, da so mimoidoči že večkrat s tal pobirali moškega na e-skiroju. Kasneje se je izkazalo, da je bil moški alkoholiziran.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, so policisti 62-letnemu moškemu po prihodu na kraj odredili tudi preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je pokazal rezultat 0.96 mg/l, kar je več kot 2 promila,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.