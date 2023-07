Mimo blagajne brez plačila

V četrtek so ljubljanske policiste okoli poldneva obvestili o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Šiške. Vanjo je vstopil storilec ter s polic vzel nekaj izdelkov, nato pa, ne da bi jih plačal, odkorakal mimo blagajne. To je opazil zaposleni in osumljenca poskušal zadržati, a se je uprl, ga odrinil ter poskušal zbežati.

Zaposlenemu ga je ob pomoči še enega občana le uspelo zadržati do prihoda mož v modrem. V dogodku ni bil nihče poškodovan, poročajo z ljubljanske policijske uprave in dodajajo, da so 41-letnemu osumljencu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper njega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Kradljivca so zadržali

Včeraj ponoči pa so ljubljanski možje postave prijeli še enega dolgoprstneža. Tokrat gre za 26-letnika, ki je pri enem izmed gostinskih obratov na območju centra Ljubljane oškodovanki iz torbice ukradel mobilni telefon. Ko je ženska to opazila, mu je telefon iztrgala iz rok, drugi prisotni občani pa so kradljivca zadržali do prihoda policije. Tudi njemu so za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili zaradi drzne tatvine na pristojno tožilstvo.

28-letnik si je s krajami in vlomi pridobil za več kot 3000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Še v začetku tega tedna pa so po kriminalistični preiskavi prijeli 28-letnega moškega, ki je na območju Ljubljane v obdobju zadnjih dveh mesecev storil več kaznivih dejanj zoper premoženje, pri čemer si je z vlomi v vozila in drugimi tatvinami pridobil za več kot 3000 evrov protipravne premoženjske koristi, povzročil pa je tudi več škode na vozilih.

Zaradi suma kaznivih dejanj vloma v štiri vozila in dveh kaznivih dejanj tatvin v trgovinah, kjer je v enem primeru tudi grozil varnostnikom, je bil osumljenec priveden pred preiskovalnega sodnika in ta je zanj odredil pripor.