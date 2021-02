Mimo blagajne, brez da bi plačal vzete izdelke

Danes dopoldne so policisti PP Idrija obravnavali tatvino v trgovini v Idriji. Ugotovljeno je bilo, da je moški v omenjeni trgovini odvzel več prodajnih izdelkov (steklenico žgane pijače in tri pločevinke brezalkoholne energijske pijače), vrednih približno 18 evrov. Izdelke je moški odnesel mimo blagajne, ne da bi jih plačal. Osumljenca je kmalu zatem na kraju zadržal tamkajšnji varnostnik.



Odgovorna oseba je zoper osumljenca podala predlog za pregon kaznivega dejanja tatvine, zato bodo idrijski policisti na podlagi vseh ugotovljenih dejstev osumljenega moškega kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so javili iz Policijske uprave Nova Gorica.

