Milika in Stanko sta ostala brez strehe nad glavo (FOTO)

Zgodilo se je prejšnjo soboto, ko so se mnogi veselili podaljšanega prazničnega vikenda, nekateri tudi romanja h kateremu od romarskih središč ob prazniku Marije vnebovzete. A je ob 15.50 zagorelo v naselju Dežno pri Makolah, kjer premorejo nekaj manj kot 100 prebivalcev. Ogenj je zajel ostrešje stanovanjske hiše na površini 100 kvadratnih metrov.

Na pomoč je priskočila tudi občina Makole. FOTO: Dejan Javornik

Gasilci PGD Makole so prihiteli na kraj dogodka in rešili, kar se je rešiti dalo, žal pa je ostrešje v celoti zgorelo, enako je uničeno ali poškodovano vse drugo, kar sta imela zakonca Dolenec. Tako sta Milika in Stanko ostala brez strehe nad glavo prav v času, ko se bližata jesen in mrzla zima. Kaže pa, da v nesreči ne bosta ostala sama, kajti krajani Dežna pri Makolah so se odločili pomagati. A dobra volja ni dovolj, potrebno bo namreč kar nekaj denarja in materiala, da bi pred zimo spet imela streho nad glavo.

Brez vsega čez noč

»Pride trenutek, ko se ti življenje sesuje kot hišica iz kart in ostaneš brez vsega čez noč. V trenutku! Nimaš moči, ostaneš sam. Ogenj vzame dom, ki si ga gradil vse življenje. Tako je ogenj vzel dom naših prijateljev, sovaščanov Dežnega pri Makolah, Milike in Stanka Dolenca. Dragi ljudje dobre duše, vse življenje sta bila skromna in tudi nikoli ničesar prosila. Zdaj sta se znašla v hudi stiski, saj česar ni vzel ogenj, je uničila voda.

Sovaščani so se takoj odzvali in v tej hudi stiski stopili skupaj.

Sovaščani smo se takoj odzvali in v tej hudi stiski stopili skupaj. Ker sta psihično na tleh, smo vajeti vzeli v svoje roke in počistili razdejanje po požaru. Iščemo rešitve, da dom postane spet bivalen. V tem tednu pripravljamo doniran les, da čim prej postavimo ostrešje. Vendar potrebujemo tudi sekundarno kritino, žeblje, vijake, nekaj oken, pločevinaste obrobe, žlebove, snegobrane ... Skratka stroški bodo ogromni, denarja ni veliko, nekaj bodo donirali občina Makole in Lovska družina Makole ter posamezniki, ki jim je mar. Ker sami ne bomo zmogli, prosimo za pomoč, donacije v obliki denarja, ki je nujno potreben za streho. Vsi, ki ste pripravljeni pomagati, se prosim obrnite na naju,« sta sporočili kontaktni osebi iz vasi Jasna Tovornik in Danijela Dacinger.

Zakonca, oba sta stara okoli 75 let, živita sama, zaradi požara pa sta zelo prizadeta.

Ko sva bila mlada in zdrava, sva začela iz nič, sedaj ko sva stara in nemočna, pa spet začenjava iz nič.

»Ko sva bila mlada in zdrava, sva začela iz nič, sedaj ko sva stara in nemočna, pa spet začenjava iz nič,« je ob tej tragediji dejal invalidni Stanko, ki bo z ženo do ureditve hiše stanoval v bivalniku, ki naj bi jima ga priskrbel občinski štab civilne zaščite. Kot smo izvedeli, za nameček Milika nima nobenih prihodkov, Stanko pa prejema dobrih 300 evrov pokojnine.