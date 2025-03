Grozljivka v slovenski družini: Milenko si je ogledal nož, s katerim bi jo ubil

Ljubljanska okrožna kazenska sodnica Urška Zorko je Milenka L. spoznala za krivega kaznivega dejanja nasilja v družini. Pretilo mu je do pet let zapora, a odnesel jo je zelo dobro. Določili so mu namreč leto dni pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let, izrekli pa so mu tudi dvoletni ukrep varstvenega nadzorstva, moral bo obiskovati društvo za nenasilno komunikacijo. Hkrati so mu prepovedali, da se na manj kot 200 metrov približa svoji partnerici ter njeni hčerki in sinu ali z njimi kakor koli poskušati navezati stik.

Ne gre mu zaupati

Dogajalo se je v okolici Ljubljane. Dlje naj bi izvajal duševno in telesno nasilje nad partnerico J. L. V začetku se je to dogajalo enkrat tedensko, pozneje, sploh ko je bil pijan, pa je bilo na sporedu vsakodnevno. Na žensko je vpil, da je prasica in kuzla, »pojdi, goni se u pizdu, odi u pičku mater«. Pretil ji je, da jo bo pretepel, in enkrat jo je res udaril v obraz. Pljuval jo je in v prisotnosti otrok žalil, da je neumna. Kričal je: »Goni se u pizdu, jedite govno, sve ču jebat, mrš, jebi se u pičku.« Nenehno je tudi ponavljal, da bo njunega skupnega sina odpeljal v Bosno.

Grožnjo je izrekel v prostorih Centra za socialno delo Ljubljana Vič. FOTO: Igor Zaplatil

Enkrat je ponorel celo v prostorih CSD Ljubljana Vič. V navalu besa in agresije je začel z rokami tolči po mizi in socialnim delavkam zabrusil, da si je že ogledal nož, s katerim bo zaklal partnerico. Socialne delavke so o tem obvestile žensko, in ker je tudi njej že grozil, da jo bo zaklal, se je bala, da bo v svoji agresivnosti to tudi storil. Poiskala je pomoč in Milenko se je znašel na zatožni klopi.

11 mesecev ječe predlaga tožilstvo.

Doletela ga je torej pogojka, varstveni nadzor in prepoved približevanja partnerici ter njenima otrokoma. Organi pregona so se pritožili, saj so okrožni sodniji predlagali »efektivno zaporno kazen, za katero tožilstvo meni, da je glede na naravo in težo kaznivega dejanja ter tudi zaradi samih osebnostnih lastnosti obdolženega primernejša od izreka opominjevalne sankcije. Menim, da sankcija opominjevalne narave pri njem ne bo dosegla želenega učinka, to je, da ne bo ponavljal kaznivih dejanj,« je v pritožbi zapisala tožilka Maja Medvešek.

Po njenih besedah mu je sodišče v preteklosti enkrat že zaupalo ter mu izreklo prepoved približevanja partnerici, a jo je večkrat prekršil. »Ne gre mu zaupati,« je sklenila tožilka ter višjemu sodišču predlagala, naj njeni pritožbi ugodi ter sodbo spremeni tako, da Milenku L. izreče kazen 11 mesecev pravega zapora.