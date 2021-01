Mile kazni za dvomilijonski posel s travo

Policisti so imeli kar precej dela.

Pomagati so si morali s helikopterjem.

Sadike skrbno negovane

2650

sadik prepovedane konoplje so našteli policisti.

Obtoženci so spoznali, da ima tožilstvo v rokah dovolj dokazov.

Na okrožnem sodišču v Murski Soboti so zaključili odmevno kazensko zadevo. Predsednik tukajšnjega okrožnega sodišča, sodnik, je namreč že po predobravnavnem naroku z izrekom pravnomočnih sankcij končal sojenje trem Štajercem, ki so na otočku sredi reke Mure pri Benici gojili rekordno količino konoplje.Policisti so v filmskem slogu, po prijavi njihovih kolegov, ki so z droni spremljali gibanje ilegalnih migrantov ob državni meji, odkrili in nato poželi ter zasegli največ trave v zadnjih letih, ne le pomurskih policistov, ampak v vsej Sloveniji. Policisti so si pri odvozu sadik morali pomagati celo s helikopterjem.inso, potem ko so slišali za predlog višjega državnega tožilcaza predlog kazni v primeru priznanja krivde, nemudoma priznali krivdo. Obtoženci so očitno spoznali, da ima tožilstvo v rokah dovolj dokazov. Vsi trije so dejanje na sodišču obžalovali. Tožilec Farič je za Krajnca sicer predlagal kazen dveh let zapora, za Košca 18 mesecev in za Kropivška eno leto. Prva dva bi kazen lahko odslužila na odprtem oddelku zapora, Kropivšek pa celo z družbenokoristnim delom.Po predobravnavnem naroku je potekal narok za izrek kazenske sankcije za vse tri pridelovalce in sodnik se je strinjal s sporazumom med strankami in pri izreku sodbe sledil predlogu tožilstva. Ob tem je Palatin obsojencem odvzel denar, mobilne telefone in nadzorno kamero, zasežene med preiskavo v hiši na Dolgi ulici v Moravskih Toplicah, kjer je trojica bivala, medtem ko je pri Benici pridelovala konopljo. Če bi jim uspelo pridelek požeti in spraviti v promet, bi zaslužili okoli dva milijona evrov.Spomnimo: Štajerci so 3. avgusta padli v zasedo policistov na poti do nasada konoplje na otočku sredi Mure. Krajnc, Košec in Kropivšek so na državnem zemljišču, velikem tri hektarje, vzgojili 2650 sadik prepovedane konoplje, visokih od 0,8 do 1,1 metra, iz katerih bi lahko pridelali 600 kilogramov zelo kakovostne prepovedane konoplje. Sadike so bile skrbno negovane, nasad pa zelo urejen.Do informacije, da je tam večji nasad prepovedane droge, so sicer prišli lendavski policisti, nato so zadevo prevzeli policisti in kriminalisti PU Murska Sobota. Policistom so zaradi oteženega dostopa, saj je bilo treba prestopiti rokav reke Mure, na pomoč priskočili policisti Letalske policijske enote. Rastline so poželi in s pomočjo helikopterja pripeljali na kopno ter tam, v skladu z navodili stroke, odpeljali na sušenje, zavarovanje in pozneje v hrambo.Nadaljnja preiskava je pokazala, da je v ozadju kriminalna združba, vsi trije osumljeni, ki so stari 41, 46 in 48 let, pa so bili zaslišani pred preiskovalno sodnico, ki je na predlog višjega državnega tožilca Draga Fariča zoper vse tri odredila pripor. Zaradi tega je bila zadeva prednostna in je tako kljub razglašeni epidemiji na sodišču hitro prišla na vrsto.