Petnajst mesecev zapora – tolikšno kazen je sprejel stari znanec policije, sodišč in zaporov, 36-letni Milan Hočevar - Totko iz trebanjskega romskega naselja Vejar. Tokrat se je za zapahi znašel, ker je pred dvema mesecema znova kradel. V Trebnjem je 9. marca okoli petih popoldne vstopil v odklenjeno stanovanje, in ko mu je nasproti prišel lastnik stanovanja, začuden, kaj pri njem doma dela nepovabljeni gost, ga je Totko prosil za 20 evrov. Presenečeni občan mu je, tudi zato, da bi se izognil konfliktu, saj je prišleka poznal, denar dal, potem pa mu je Rom iz rok iztrgal torbico z gotovino in ...