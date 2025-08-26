ŠKODA JE VELIKA

Miha prepričan, da so mu Romi avto zažgali iz maščevanja

V noči, ko je občina praznovala, je zgorel avto, v njem pa precej delovne opreme in orodja.
Fotografija: Avto je povsem uničen. FOTO: Osebni arhiv
Avto je povsem uničen. FOTO: Osebni arhiv

T. J. G.
26.08.2025 ob 07:51
T. J. G.
26.08.2025 ob 07:51

Čas branja: 1:39 min.

Občina Šentjernej je dva tedna praznovala občinski praznik, in če sta oba minila brez večjih izgredov, je novica o kriminalnem dejanju odjeknila zadnji dan. V noči na nedeljo je namreč le nekaj deset metrov od romskega naselja na Trdinovi zagorel avto Mihe Stoparja iz Grobelj pri Prekopi.

»Tisto popoldne smo šli v povorko, avto pa sem parkiral v neposredni bližini romskega naselja, saj je od tam povorka startala. Potem sem se zadržal na prireditvenem prostoru pri kulturnem centru, ko so me ponoči obvestili, da je moj avto povsem zgorel,« je dejal Miha, ki je s prstom pokazal na Rome.

O storilcih je povsem prepričan, ker mu je to, kdo je bil na delu, zaupal prav eden od Romov. »Šlo je za maščevanje, saj sem pred časom na sodišču v preiskavi pričal proti njim v postopku zaradi napada skupine Romov na tri občane v lokalu na hipodromu,« je pojasnil. Skupaj z avtom nissanom navaro je zgorelo več orodja in zaščitne opreme, ki jih je Miha potreboval pri svojem delu. Škode je za 15.000 evrov.

»V noči na 24. avgust smo bili obveščeni o požaru osebnega avtomobila na Trdinovi cesti v Šentjerneju. Požar so gasilci omejili in pogasili. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo in še ugotavljajo vse okoliščine. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo,« so o dogodku poročali tudi s Policijske uprave Novo mesto.

