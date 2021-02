Migrante rešili pred zadušitvijo

Nekateri so že izgubljali zavest. FOTOGRAFIJE: PU Novo Mesto

13 se jih je stiskalo na dveh kvadratih.

Vprašanje je, kako bi se končala prepovedana in nevarna pot v Evropo za 13 Iračanov, če policisti v torek okoli 16. ure ne bi odprli tovornjaka, da bi ga pregledali. Šele tedaj so namreč naleteli na skrit majhen prostor, v katerem so se skrivali prebežniki. Bili pa so že v zelo slabem zdravstvenem stanju. Policistom in uslužbencem Fursa je uspelo preprečiti tragedijo, so prepričani.Zmanjkovalo je zrakaO dogodku je poročala, tiskovna predstavnica PU Novo mesto: »Nekaj po 16. uri je na mejni prehod Obrežje pripeljal voznik tovornega vozila-hladilnika, bosanskih registrskih oznak. Policisti so na vstopu v Slovenijo skupaj z uslužbenci Fursa opravljali kontrolo in ugotovili, da je tovorno vozilo predelano, v njem pa pregrajen prostor, v katerem je bilo več oseb, ki so klicale na pomoč.Policisti in uslužbenci Fursa so nemudoma začeli razbijati privijačeno pregrado in iz življenjsko ogrožajočih razmer rešili 13 ljudi, med njimi dva otroka, stara enajst in šest let. V majhnem zaprtem prostoru jim je primanjkovalo kisika, dušili so se, nekateri so že izgubljali zavest, bili so dehidrirani in zelo prestrašeni. Takoj so jih izvlekli iz tovornega vozila, jim začeli dajati prvo pomoč in poklicali reševalce. Ti so zaradi slabega zdravstvenega stanja mlajšega fanta in dekle, ki sta potovala v spremstvu staršev, morali odpeljati v bolnišnico, preostale pa so oskrbeli na kraju.«Šlo je torej za las, na kraj pa so prišli tudi kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto in prevzeli zadevo. Ugotovili so, da je 13 državljanov Iraka v tovorno vozilo s pomočjo voznika vstopilo v Bosni in Hercegovini, na poti pa so bili več ur. »Ko jim je v prostoru, dolgem 250 in širokem 80 centimetrov, začelo primanjkovati zraka, so na pomoč klicali voznika tovornega vozila, vendar se ta naj ne bi odzival,« je povedala Drenikova.Kriminalisti so 52-letnemu vozniku in 48-letnemu sopotniku (oba sta državljana Bosne in Hercegovine), ki sta prebežnikom namenila vsega dva kvadratna metra, seveda nemudoma odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Za to kaznivo dejanje sta zagrožena zapor do petih let in denarna kazen. Ker pa sta povzročila »nevarnost za življenje ali zdravje ljudi'', jima grozi do osem let zapora. Policijski postopki z državljani Iraka še potekajo. Jure Predanič