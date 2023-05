Metličanka, stara znanka policistov, je odpeljala počitniško prikolico

Policisti novomeške policijske uprave so imeli veliko dela z ljubitelji tuje lastnine. Posredovali so zaradi več vlomov in tatvin, v dveh primerih pa so ujeli tatico in tatu. Črnomaljske policiste je v nedeljo okoli 17.30 občan obvestil, da so neznanci na območju Črmošnjic z dvorišča stanovanjske hiše ukradli počitniško prikolico. O tatvini so bile takoj obveščene vse policijske patrulje in metliški policisti so okoli 21. ure ukradeno prikolico našli na težko dostopnem terenu na območju Bereče vasi. Ugotovili so, da je kaznivega dejanja osumljena Metličanka, stara znanka policistov. Prikolico so vrnili oškodovancu, tatico pa ovadili.

Že v petek okoli 18.30 pa so policiste poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi se neznanci nedostojno vedli in ukradli več artiklov. Policisti so hitro izsledili in prijeli 25-letnega osumljenca. Ukradeno robo so vrnili v prodajalno, sledi ovadba.