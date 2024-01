»Tega ne bi počel, če ne bi bil na drogi. Rabil sem denar, zato sem kradel. Imam pa dva majhna otroka in bi šel rad čim prej domov. Pa še srčni bolnik sem. Pri 16 letih so mi menjali srčne zaklopke, pri 19 sem imel infarkt, osemkrat so me že oživljali. Zdaj imam v žilah na nogah strdke, zato sem že štiri mesece na berglah,« je na novomeškem okrajnem sodišču hitel razlagati 28-letni Manujel Kostrevc iz Žabjaka, največjega romskega naselja v Novem mestu, ki je prav na sodniji znova zagledal svojo dobro leto mlajšo srčno izbranko Sanjo Brajdič. Oba sta za zapahi, on na Dobu, kjer prestaja večlet...