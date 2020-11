Mesec in pol ustrahoval Celjane

Celjski možje v modrem so imeli zadnji mesec in pol skoraj vsak dan opraviti s 44-letnikom iz Celja, svojim starim znancem. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah se je zaradi več kaznivih dejanj z elementi nasilja, premoženjskih deliktov in kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku v priporu znašel Matej Čemažar.Osumljenemu so odvzeli prostost prejšnji teden, in sicer zaradi nasilja v družini, saj je bil v zadnjem poldrugem mesecu večkrat nasilen do ožjega družinskega člana. Zabodel jo bo in zažgal hišo»Štiriinštiridesetletnika sumimo tudi izsiljevanja, saj je oktobra ...