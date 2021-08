Mesar Bojan vstopil v mesarijo, sledil je šok

Slovensko podeželje živi, diha, zavoljo pridnih, zagnanih in zemlji ter naravi predanih ljudi. Takšni so tudi na Izletniški kmetiji Butala v Petrovi vasi pri Črnomlju, kjer je tudi mesarija, ki jo vodi gospodar Bojan Butala. Minuli torek zjutraj pa je bil drugačen kot sicer, ko praviloma nekaj pred sedmo pljunejo v roke in začnejo delati. »Ko smo prišli zjutraj pred izletniško kmetijo in mesarijo (družina živi v hiši na drugem koncu dvorišča, op. a.), smo videli, da so vrata odprta. Ključavnice so bile potrgane,« pripoveduje Bojan, ki smo ga včeraj obiskali na domu. Lopovi so se lo...