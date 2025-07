V kočevski tovarni Melamin je 12. maja 2022 zjutraj tako močno počilo, da so bližnji stanovalci najprej pomislili na bombo. »Kar od mize, za katero sem sedel, me je vrglo,« je Trivo Vuković opisal tiste trenutke. In nadaljeval, da je pomislil na črni scenarij: ali je območje zadela kakšna bomba ali je rušilni potres. Ko so zadevo pod drobnogled vzeli preiskovalci, so ugotovili, da je nesrečo povzročilo več zaporednih napak. Te pa naj bi zakrivili tako delavci, ki so delali z nevarnimi snovmi, kot odgovorni. Ti namreč naj ne bi v celoti spoštovali predpisov. Po ugotovitvah posebne skupine mini...