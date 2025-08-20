Melamin po hudi delovni nesreči od družine in partnerke pokojnega terja več tisoč evrov

Podjetje Melamin je tri leta po hudi delovni nesreči vložilo tožbo proti staršem in zunajzakonski partnerki enega od smrtno ponesrečenih delavcev, ki naj bi bil po mnenju podjetja odgovoren za nesrečo. Pred tem je družina vložila tožbo zoper Melamin za nadomestilo zaradi smrti bližnjega, je poročal regionalni spletni portal E-utrip.

Podjetje od družine in partnerke pokojnega po navedbah portala terja 60.000 evrov odškodnine, saj naj bi bil pokojni po mnenju podjetja odgovoren za eksplozijo.

V Melaminu so potrdili, da pravni postopek teče, a »zaradi spoštovanja do vseh vpletenih in občutljivosti okoliščin« do njegovega zaključka zadev ne komentirajo.

Pooblaščenci družine, odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, po navedbah portala poudarjajo, da do nesreče ni prišlo po pokojnikovi krivdi, ampak zaradi pomanjkljivih varnostnih ukrepov in slabe organizacije dela v podjetju.

Med drugim trdijo, da podjetje ni poskrbelo za ustrezne postopke vhodne kontrole kemikalij, da so bila delovna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi pomanjkljiva in da na pretakališču ni bilo zadostnega števila ustrezno usposobljenih delavcev. Poleg tega naj delavci ne bi bili teoretično in praktično usposobljeni za varno delo ter naj ne bi prejeli ustreznih navodil glede ravnanja s kemičnimi snovmi, kot sta EPI in DETA. Podjetje naj tudi ne bi imelo sklenjenega sporazuma z zunanjimi izvajalci glede varstva pri delu.

Zanikali so, da ne bi odpravili nepravilnosti

Odvetniška družba pravi, da se je Melamin zavedal pomanjkljivosti in nevarnosti, da lahko pride do zamenjave kemikalij, ki nista kompatibilni, na kar da so večkrat opozarjali zaposleni in sindikat, a ni ukrepal. Omenjene pomanjkljivosti je ugotovila tudi delovna skupina ministrstva za okolje, ki je preiskovala delovno nesrečo, tudi inšpektorat za delo je večkrat ugotovil nepravilnosti, ki naj jih Melamin ne bi odpravil.

V Melaminu so za portal zatrdili, da priporočila iz omenjenega poročila ministrstva za okolje, ki zajemajo ukrepe za izboljšanje varnosti procesov v obratih z večjim tveganjem za okolje in za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, vključujejo v svoj proces nenehnega nadgrajevanja varnostne kulture.

»Imamo pridobljene certifikate ISO 9001 in ISO 14000 ter veljavno SEVESO-okoljevarstveno dovoljenje, naši strokovnjaki pa redno sodelujejo z združenji in se izobražujejo doma in v tujini. Varnost razumemo kot proces, ne kot točko - zato sistematično vlagamo v izboljšave, ne le zaradi zakonodajnih zahtev, temveč predvsem zaradi odgovornosti do zaposlenih, okolja in skupnosti,« so navedli.

Zanikali so, da ne bi odpravili nepravilnosti, ki jih je ugotovil inšpektorat. »Ugotovitve smo vedno v najkrajšem možnem času tudi upoštevali in ustrezno uredili postopke v skladu z mnenjem inšpektorata,« so dodali.

Do nesreče v Melaminu je prišlo 12. maja 2022, ko so v podjetje pripeljali surovino dietilentriamin in jo iz cisterne tovornjaka začeli napačno prečrpavati v Melaminov rezervoar z epiklorohidrinom. Prišlo je do eksplozije, v kateri je umrlo sedem ljudi, med njimi pet takoj, dva pa pozneje v bolnišnici.

Policija je v zvezi z nesrečo zaradi suma kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti ovadila štiri fizične in eno pravno osebo. Med ovadenimi naj bi bil po poročanju medijev tudi direktor Melamina Srečko Štefanič.

Tožilstvo je nato na podlagi kazenske ovadbe policije na sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper pet fizičnih in eno pravno osebo, osumljenih kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.

Razloge za nesrečo je poleg policije ugotavljala tudi posebna delovna skupina ministrstva za okolje, ki je ugotovila, da so v Melaminu v preteklosti pomanjkljivo ocenjevali nevarnost večjih nesreč, napaka naj bi bilo tudi to, da pred prečrpavanjem nevarnih snovi niso opravljali analiz, s katerimi bi potrdili njihovo pristnost. Na splošno so preiskovalci nesrečo delno pripisali človeškemu faktorju, delno pa neustreznim notranjim protokolom v Melaminu.

Več tudi v četrtkovih tiskanih Slovenskih novicah