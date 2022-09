Mehmed ukradel škatlico cigaret, sedel bo 7 let

Mehmed Bajrić je 52-letni Rom iz Bosne in Hercegovine. Osnovno šolo je obiskoval le dve leti. Je samski oče šestih otrok, za katere ne skrbi. Premoženja nima, preživlja se z občasnimi deli, to je z zbiranjem železa. V Sloveniji stalnega prebivališča nima, a se je izkazalo, da se tudi pri nas preživlja z občasnimi deli – to je z izvrševanjem kaznivih dejanj, je tako imenovani specialni povratnik. Večkrat je bil že obsojen zaradi premoženjskih deliktov. Nazadnje so mu zaradi tatvin izrekli enotno kazen sedem let zapora, saj so mu preklicali dve pogojni kazni. Sodišče mu je ob tem izreklo t...