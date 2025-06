Medvedka uničila čebelnjak, v bližini pa najstnik

Občina Brezovica opozarja, da se je zgodilo bližnje srečanje z medvedko na Rakitni. Kot so za 24ur.com povedali v Lovski družini Rakitna, gre za triletno samico, ki ima prvega mladička. Medvedka se je v torek zvečer približala čebelnjaku in ga uničila. Njeno lomastenje je v bližini spremljal najstnik. Čeprav so pogoji za odstrel izpolnjeni, lovci trenutno ne vedo, kje je medvedka.

Izogibajte se gozdu zjutraj in zvečer

Na občini pojasnjujejo, da je treba biti na območju, kjer je mogoče srečati medveda, izjemno previden, pse imeti na povodcih ter z glasom in hrupom opozarjati na svojo prisotnost. V času povečane aktivnosti medvedov pa se je, sporočajo, v jutranjem in večernem času najbolje izogibati gibanju v gozdu. V začetku meseca je sicer medvedka na območju Škofljice napadla dva občana.