Na naših straneh smo v preteklosti do potankosti pisali o smrtni nesreči pri Predmeji, v kateri je v letalskem padcu leta 2016 umrl nemški poslovnež Thomas Wagner, glavni lastnik velikega koncerna Unister. Od prvega telefonskega klica nemških kolegov s časopisa Bild v našo redakcijo je bilo jasno, da gre za veliko zgodbo: ob mrtvem Wagnerju in sopotnikih iz njegovega letala piper so v Wagnerjevem nahrbtniku našli okoli par milijonov švicarskih frankov. Le 12 tisoč je bilo pristnih, vsi preostali so bili ponaredki! Ob ostankih letala so našli ponarejene švicarske franke, javnost je izvedela za...