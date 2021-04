Med žurko zgorela hiša

10.000 10.000 evrov škode je nastalo.

V naselju Kostanjevec, ki je od Slovenske Bistrice oddaljen nekaj več kot pet minut vožnje, so v soboto malo čez peto zjutraj občane prebudile gasilske sirene. Šestnajst gasilcev iz PGD Zgornja Bistrica se je namreč odpravilo gasit požar, ki je zajel lesen objekt v velikosti 6 krat 8 metrov. Kot nam je včeraj pojasnil poveljnik društva, so imeli na začetku nekaj težav z ugotavljanjem same lokacije objekta, saj jim ni bil sporočen natančen naslov.Kljub temu so sami zelo hitro ugotovili, kam se morajo odpraviti. Leseni objekt je na samem, do njega pa vodi poljska cesta. Goričan pojasni, da so ognjene zublje hitro ukrotili, kljub temu pa je nastalo veliko škode, saj je zunanja stena z izolacijo vred popolnoma uničena, skoraj v celoti pa je uničeno tudi ostrešje objekta. Tako je nastalo za okoli 10.000 evrov škode. Velika sreča v nesreči pri vsem skupaj je, da nihče ni bil poškodovan. Objekt naj bi bil namreč namenjen za druženje ljudi.Poleg gasilcev so bili takrat na kraju dogodka tudi policisti, ki so ugotovili, da je zaradi kurjenja v štedilniku na drva prišlo do pregretja dimniške cevi, zaradi česar je na mestu, kjer je ta speljana skozi leseni zid, zagorelo. Ognjeni zublji so se hitro razširili na preostali del zidu in na ostrešje. Ker se je v objektu pred nastankom požara zadrževala skupina oseb, ki so praznovale rojstni dan, policisti, kot je sporočil tiskovni predstavnik PU Maribor, zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.