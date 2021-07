Med zapuščenimi avti rastla trava

Policisti so skupaj z inšpektorico za okolje in delavci Fursa opravili nadzor lokacije v okolici Vrhnike, kjer je bilo več zapuščenih vozil. Inšpektorica je ugotovila več kršitev s področja okoljske problematike, prav tako pa so policisti na lokaciji odkrili posajenih skoraj 120 rastlin prepovedane konoplje; te so bile velikosti med 50 in 180 cm.



Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so rastline in pripomočke za gojenje zasegli, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper dva osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi.

