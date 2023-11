Med vožnjo se ji je prižgala opozorilna lučka, potem je avto zagorel

Kranjski policisti so bili v četrtek nekaj pred 9. uro obveščeni o požaru na avtomobilu. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, se je med vožnjo zaradi napake prižgala kontrolna lučka na armaturni plošči. Voznica je ustavila in s sopotnico zapustila avtomobil, takrat pa se je izpod pokrova motorja začelo kaditi in goreti.

Sprednji del avtomobila je pogorel v celoti, požar so pogasili gasilci.

Policisti so zbrali obvestila in bodo dogodek ustrezno dokumentirali, so sporočili iz PU Kranj.