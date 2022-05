Med vožnjo s kolesom se je 38-letnik poškodoval

V torek ob 15.59 so bili obveščeni o prometni nesreči nad vasjo Zatolmin na Tolminskem, v kateri je bil telesno poškodovan kolesar. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 38–letni kolesar, sicer državljan Nizozemske, peljal po lokalni cesti iz Javorce oz. Planine Polog proti vasi Zatolmin. Med vožnjo na omenjeni relaciji je omenjeni kolesar pripeljal v levi pregledni ovinek, ki poteka po mostu in zaradi nepravilne strani oz. smeri vožnje z levo roko zadel v železen stebriček ograje ter si poškodoval roko. Kako hudo se je poškodoval, še ni znano. Po trku je kolesar z vožnjo sicer še nadaljeval, vendar se je kmalu zatem po približno 200 metrih zaradi bolečin ustavil. Kasneje so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.