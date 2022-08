Med vožnjo po klancu navzdol padel z električne rolke in umrl

Policisti so v 48 urah obravnavali 228 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, štirje so se hudo ranili, 32 lažje, v 191 pa je nastala materialna škoda. Zaradi hujših prekrškov so zasegli 11 vozil, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa pridržali 6 voznikov.

Smrtna nesreča se je zgodila v petek okoli 20. ure v Slovenskih Konjicah. V naselju Škalce je 35-letnik vozil električno rolko po klancu navzdol, padel in z glavo močno udaril v tla. Pri padcu se je tako hudo ranil, da je na kraju nesreče umrl. Pri vožnji ni uporabljal varnostne čelade. Uporaba varnostne čelade je po trenutni zakonodaji sicer obvezna le za udeležence do 18. leta. Policisti uporabo primerne zaščitne čelade priporočajo vsem uporabnikom lahkih motornih vozil razen uporabnikom invalidskih vozičkov, ki tudi sodijo v to skupino. Izkušnje kažejo, da je imelo kar 40 odstotkov ranjenih uporabnikov lahkih motornih vozil poškodbo glave. Primerna čelada, ki zaščiti glavo pod vsemi možnimi koti, nas lahko obvaruje hude telesne poškodbe, ki zahteva dolgotrajno zdravljenje in celostno rehabilitacijo. Na celjskem območju so letos že obravnavali smrtno prometno nesrečo voznika lahkega motornega vozila: 1. marca je na območju Ljubnega ob Savinji umrl 52-letni voznik e-skiroja. Petkova smrtna prometna nesreča je že 13. v tem letu na območju PU Celje.

Gorenjski prometniki so v soboto obravnavali dva primera kršitev na avtocesti. V enem primeru sta glede na prijavo dva moška tekla po ustvarjenem reševalnem pasu, za njima pa je peljal voznik z avtom. Skupino so izsledili. Voznika so obravnavali zaradi neupravičene uporabe reševalnega pasu, druga dva pa zaradi hoje po avtocesti. Zvečer so iz zastoja pomagali nemški družini zaradi zdravstvenih težav (domnevno dehidracije) pri otroku in opravili spremstvo do jeseniške bolnišnice.

Včeraj ob 18.05 je v Staršah 41-letni voznik osebnega avta (vozil je iz smeri Maribora proti Ptuju) zapeljal v levo čez ločilno neprekinjeno črto ter čelno treščil v 30-letno voznico, ki je pravilno pripeljala nasproti. V trku se je 30-letnica hudo ranila, njen 25-letni sopotnik, povzročitelj ter njegova 20- in 13-letna sopotnika pa so se lažje. Zoper 41-letnega povzročitelja sledi kazenska ovadba.

V Begunjah na Gorenjskem je voznik štirikolesnika z gozdne ceste zapeljal v potok in se lažje ranil.

Na območju Škofje Loke sta čelno trčila dva osebna avta: eden od voznikov je zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Postopek zoper povzročitelja nesreče sledi.

Pila med vožnjo

Blejski policisti so dopoldne obravnavali prijavo pitja alkohola med vožnjo. Policisti so vozilo ustavili in zaradi vožnje pod vplivom alkohola (1,62 promila) obravnavali državljanko Češke. Voznico so zaradi prekrška privedli na pristojno sodišče, tam so ji izrekli globo in prepoved vožnje v Sloveniji.

V Luciji so ob 21.50 ustavili 63-letnega voznika osebnega avta, ki nima veljavnega vozniškega izpita, je pa zato bogato napihal: 1,89 promila. Zvečer so v Elerjih ustavili 28-letnega voznika osebnega avta, državljana Italije, ki je napihal 1,60 promila. Popoldan so imeli policisti v Luciji v postopku 53-letnega voznika osebnega avta iz Maribora. Ugotovili so, da uporablja vozilo, ki je zabeleženo kot pogrešano. Sposodil si ga je v podjetju, vendar ga ni vrnil. Avto so mu zasegli ter podali kazensko ovadbo zaradi zatajitve. Dopoldan so v Cepkih zasegli osebni avto 26-letniku iz Portoroža, ker mu je potekla veljavnost vozniškega dovoljenja. Ob 7.30 so policisti na mejnem prehodu Dragonja zasegli kombi 32-letnemu vozniku iz okolice Maribora, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja (prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja leta 2017).

Na Ptuju so ustavili 27-letnika, ki se je na cesto podal z neregistriranim osebnim avtom z nameščenimi registrskimi drugega vozila in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V Mariboru so zasegli vozilo 21-letniku, ki je vozil v času veljavnosti ukrepa začasnega odvzemna vozniškega dovoljenja. Zasegli so mu tudi belo snov, za katero sumijo, da gre za drogo. Opravili so postopek za prepoznavo simptomov vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ki je bil pozitiven, odredili so strokovni pregled. Policisti iz Rač so zgodaj zjutraj zasegli osebni avto 44-letniku, ki je vozil neregistrirano vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, alkotest pa je odklonil.