Med vožnjo je zaspal

Policiste so 20. septembra nekaj pred 18. uro obvestili o prometni nesreči v Soteski.



Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 27-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz smeri Straže proti Dvoru. V Soteski naj bi med vožnjo zaspal, izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal čez nasprotnosmerno vozišče in trčil v varovalno ograjo.



Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola.



V vozilu je prevažal še dva potnika, ki prav tako nista bila poškodovana.



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poroča PU Novo mesto.