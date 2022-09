Med vožnjo izskočil, vozilo brez voznika trčilo v policijsko (FOTO)

Danes ob 6.30 so policisti specializirane enote za nadzor državne meje, ki delujejo na območju novomeške policijske uprave, pri Bukošku z modrimi lučmi in sireno skušali ustaviti osebno vozilo. V njem je bilo več oseb, policisti pa so sumili, da gre za prevoz oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo. »Voznik se za znake policistov ni zmenil in je pospešil vožnjo proti Brežicam. Policisti z modrimi lučmi so ga prehiteli in nameravali zaustaviti s počasno vožnjo pred njim. Voznik naj bi ga poskušal obvoziti. Obe vozili sta zmanjševali hitrost – v nekem trenutku pa se je voznik odločil, da ne bo počakal policistov: tik preden se je vozilo ustavilo, je skočil iz vozila in pobegnil v gozd. Policisti so to opazili in se ustavili. Enoprostorec brez voznika pa se je sam peljal še malo naprej in trčil v zadnji del službenega vozila policije,« poroča PU Novo mesto.

V enoprostorcu je bilo osem državljanov Bangladeša in Indije, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo. Poškodovan ni bil nihče. Tujce so v postopek prevzeli brežiški policisti. Voznika vozila, šlo naj bi za državljana Slovenije, še iščejo zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči pri nezakonitem prestopu državne meje.