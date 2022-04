Med vožnjo izgubil zavest in zgrmel s ceste

Nekaj pred drugo uro popoldan se je na cesti Podlipa - Vrhnika zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega vozila je med vožnjo izgubil zavest ter zapeljal s cestišča.

Gasilci PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter z očividcem nudili pomoč onemogli osebi do prihoda reševalcev NMP ZD Vrhnika. Reševalci so obolelo osebo prepeljali v UKC Ljubljana.