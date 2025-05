Med vožnjo iz prtljažnika padel moški, za volanom pa mladoletna hči priznane slovenske glasbenice

V nedeljo nekaj minut pred 16. uro je primorske policiste poklicala očividka, ki je pri bencinski črpalki v Štanjelu opazila pretresljiv prizor: iz prtljažnika vozečega avtomobila je padel potnik, voznica pa da ga je nato še povozila.

Povedala je, da so vsi v vozilu pod očitnim vplivom alkohola. Družba v avtomobilu je sicer kmalu ugotovila, da so potnika izgubili, zato so ustavili, ga poškodovanega naložili nazaj v vozilo in se odpeljali s kraja dogodka.

Policisti so takoj ukrepali in osebni avtomobil izsledili ter zaustavili v naselju Kazlje v občini Sežana. V vozilu so našli lažje poškodovanega 51-letnika, zato so poklicali nujno medicinsko pomoč, reševalci pa so ga odpeljali v izolsko bolnišnico.

V trenutku, ko so jih ustavili policisti, je vozilo upravljal 15-letnik brez vozniškega dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal nekaj malega alkohola v krvi, hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis.

0,7 promila alkohola je imela v krvi, pa tudi travo in kokain.

V času prometne nesreče pa je po ugotovitvah mož v modrem vozila 17-letnica. Po naših zanesljivih informacijah gre za hčer priznane slovenske pevke in glasbenice. Odrejen preizkus alkoholiziranosti ji je pokazal rezultat nekaj manj kot 0,7 promila alkohola v krvi, hitri test pa je bil prav tako pozitiven na kanabis in kokain.

51-letniku, ki je lastnik avtomobila in hkrati oče enega od potnikov (v vozilu naj bi jih bilo po naših podatkih skupno šest), sledi hitri postopek zaradi kršitev, ker je dal v uporabo motorno vozilo osebam, ki ga ne smejo voziti, 15-letniku obdolžilni predlog zaradi več kršitev, 17-letnici pa kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, ki vključuje vožnjo brez vozniškega dovoljenja, vožnjo pod vplivom alkohola, vožnjo pod vplivom mamil, vožnjo osebe v prtljažniku in ker ni ostala na kraju prometne nesreče. Vozilo so policisti zasegli.