Med Velenjem in Celjem počilo: »Zaslišali so se kriki in klici na pomoč« (FOTO)

Nekaj čez 6. uro zjutraj se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti Arja vas-Velenje pred odcepom za Lipje, poroča prometnoinformacijski center. V naletu sta trčili osebni vozili. Reševalci so tri poškodovance oskrbeli. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb, odklopili akumulatorje in nevtralizirali razlite tekočine.

Nastajal je daljši zastoj v obe smeri, cesta pa je bila dalj časa zaprta.

FOTO: Bralec Samir

Priča nesreči je bil tudi naš bralec Samir, ki nam je poslal fotografije in zapisal, da je šlo za trk dveh osebnih vozil.

FOTO: Bralec Samir

»Vozilo, ki se je vozilo iz smeri Celje, je za sekundo zavilo na nasprotni pas in trčil v vozilo znamke Caddy. Zvok trka je bil zelo močan in kadilo se je iz obeh avtomobilov. Zaslišalo se je kričanje in klici na pomoč. Jaz in še en gospod sva hitro stekla k poškodovancem. Voznik, ki je z avtom zakrivil nesrečno, ni bil vidneje poškodovan, medtem ko sta bila voznik in potnik v Caddyju pa težje. Eden od njiju si je v nesreči poškodoval roko in nogo, obraz je imel okrvavljen. Hitro so prišli gasilci, reševalci in policija. Zdaj sem pod vtisom nesreče. Ni se prvič zgodilo, da sem videl nesrečo in pomagal ponesrečencem. Panika pri takih dogodkih nas lahko zruši, zato je treba ostati zbran, hitro razmišljati in delovati. Želim vsem sporočiti, naj bodo v vožnji previdni in naj prilagodijo svojo hitrost. Tudi svetujem, da pokličejo policijo, če opazijo, da kakšen od udeležencev prometa ogroža varnost drugih na cesti. Čuvajte sebe in druge, ker imamo le eno življenje«.

