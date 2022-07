Med upiranjem policistom doživel epileptični napad

Tukajšnji policisti so v soboto dopoldne posredovali v trgovini zaradi suma kaznivega dejanja tatvine artiklov. »Ker je oseba trgovino že zapustila, so policisti na podlagi opisa osebe in vozila, s katerim se je odpeljala, to izsledili in opravili policijski postopek. Opravljeni so bili razgovori s šestimi osebami,« je začetek postopka, ki je zelo kmalu zavil v nepredvideno smer, opisal Matej Harb s Policijske uprave Maribor.

Izkazalo se sicer je, da tatvine artiklov v trgovini ni bilo. So pa policisti pri enem od mladeničev, starem 18 let, »zasegli snov, za katero je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo konopljo«.

Ker se jim je začel upirati in ni upošteval njihovih ukazov, so bili primorani uporabiti prisilna sredstva.

Ker se je začel upirati policistom in ni upošteval njihovih zakonitih ukazov, so bili primorani uporabiti tudi prisilna sredstva, in sicer telesno silo. »Navedenemu je bila nudena tudi zdravniška pomoč, saj je med policijskim postopkom doživel epileptični napad,« je pojasnil Harb in dodal, da bodo policisti zoper 18-letnika uvedli hitri postopek zaradi kršitve zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi, za kar mu grozi denarna kazen od 208,65 do 625,94 evra. Policisti mu bodo izdali tudi plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru v skupni višini nekaj več kot 700 evrov.

Ukradel je avto

Se pa je za nameček izkazalo, da je eden od šesterice, gre za 20-letnega fanta, dan pred tem ukradel osebni avtomobil, ki so ga policisti zasegli in vrnili lastniku. »Zoper 20-letnika bo podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja tatvine,« je razložil Harb.