Med Tolminom in Kobaridom povozil jelena, policija polaga na srce to opozorilo

V sredo zjutraj je voznik osebnega avtomobila na glavni cesti med Tolminom in Kobaridom povozil jelena. Po trku je na vozilu nastala materialna škoda. Tolminski policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.

Policisti PU Nova Gorica ob tem ponovno opozarjajo, da se tovrstne nesreče pogosto dogajajo v jutranjih in večernih urah, zato velja opozorilo vsem udeležencem v cestnem prometu, da na odsekih, ki so opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo in opozarjajo na mogoč prehod divjadi čez cesto, in tam, kjer so opazili divjad ali kjer cesta poteka skozi gozdove ali mimo njih ter travnatih površin, vozijo še posebej previdno.

Trk z divjadjo pri večji hitrosti je lahko nevaren tudi za voznike vozil, saj se v teh prometnih nezgodah na slovenskih cestah vsako leto nekaj ljudi tudi poškoduje.