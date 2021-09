Med tekmovanjem pomagali v resnični nesreči

Poimenovanje zlata ura je čas od trenutka nastanka poškodbe do končne oskrbe, običajno kirurške. Nesporno dejstvo je, da hudo poškodovanega posameznika na terenu ne more oskrbeti ena sama oseba. Gre za delo usklajene, izobražene in predvsem trenirane skupine, saj nihče ne more sam hkrati varovati vratne hrbtenice, oskrbeti dihalne poti in poškodovanca imobilizirati. Taka skupina, ki prihrani minute zlate ure, so prvi posredovalci. Notranje krvavitve so najpogostejši vzrok smrti hudo poškodovanih, ki jih še tako izkušena zdravstvena ekipa na terenu ne more ustaviti, odrešilen je lahko le kirurš...