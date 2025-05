Razkrivamo pretresljive podrobnosti: »Mami, pomagaj mi. Medved me je napadel!« (FOTO)

V Gradišču v občini Škofljica so pretreseni nad včerajšnjim dogodkom, ko je medved napadel 58-letno domačinko. »Mami, pomagaj mi. Medved me je napadel,« se je hčerinih besed danes spominjala njena mama Ljudmila.

Nesrečna ženska se je v gozdu nad domačo hišo sprehajala s psom, ko jo je v nekem trenutku napadel medved. Pes je bil ves čas na povodcu, v času napada pa je očitno zbežal stran. »Kuža je s povodcem prišel pod okno in začela sem se spraševati, kje je hčerka,« se je spominjala še vidno pretresena gospa in nadaljevala, da je čez nekaj trenutkov tja prišla hčerka. Bila je huje ranjena in mamo prosila za pomoč. S pomočjo sosedov so nato poklicali policijo in reševalce, da so napadeno odpeljali v bolnišnico. Njeno življenje, kot so nam danes zjutraj pojasnili na PU Ljubljana, je še vedno ogroženo.

V Gradišču pravijo, da so se srečanja z medvedi v zadnjih več kot petih letih precej povečala. Razočarani so tudi nad odgovornimi, da nič ne naredijo za njihovo varnost pred medvedi. »Vsak dan hodimo po vaški cesti na sprehod z otroki, s psi. Ampak v gozd si več ne upamo,« pravi ena od krajank.

Napad medveda že na začetku maja

Spomnimo. V soboto, 3. maja letos, se je nedaleč od Gradišča zgodil podoben napad medveda. »Zgodilo se je ob 5.48, ko sva se z Zgago, mešancem med belgijskim in nemškim ovčarjem, že vračala s sprehoda po gozdu. Bila sva že na jasi, približno 20 metrov stran od ograje mojega doma, ko sem zaslišal, da nekaj šelesti, in sprva mislil, da so srne. Potem pa sem zagledal medveda, ki je začel teči, zato sem psu zavpil 'bejž', sam pa sem tudi pobegnil,« nam je zaupal 35-letni Vito Kukovec, ki se je na čudovite hribčke Vrha nad Želimljami priselil pred osmimi leti.

»Že takrat mi je bilo jasno, da na tem območju medvedi pač bivajo. Na istem mestu sem namreč medvedko z mladičema srečal pred dvema letoma, a sva jo z Zgago takrat odnesla brez poškodb. Čeprav je medved Zgago tokrat oklal po smrčku, mislim, da sva imela tudi tokrat neizmerno srečo,« nam je pojasnil sogovornik.

Na dogodek se je odzvala tudi občina Škofljica. Kot pravijo, gre za napad medveda v območju njihove občine, ki spada v osrednje območje medveda. To pomeni, da je medved na tem področju nenehno prisoten, se razmnožuje in prehranjuje. O tem naravnem okolju medveda so tamkajšnji prebivalci seznanjeni z javnimi objavami in aktivnostmi osveščanja s strani Lovske družine Škofljica. »Naj na tem mestu omenimo, da smo kot občina omejeni z možnostjo neposrednega ukrepanja, saj je rjavi medved v lasti države. Država odreja število odstrela za vzdrževanje populacije,« poudarjajo in dodajajo, da so na pobudo župana že pred dvema letoma za pomoč zaprosili Lovsko družino Škofljica. Ti od takrat opravljajo pogoste terenske oglede tako v gozdu kot urbanih delih občine.

