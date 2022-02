Otroci se še premalo zavedajo, kako hitro lahko na svetovnem spletu postanejo žrtve spletnih predatorjev. Še posebno takrat, ko vede ali pa nevede po spletu ali prek zelo priljubljenih mobilnih aplikacij pošiljajo slike svojega telesa, včasih tudi povsem golega. V ponedeljek so tako kriminalisti Generalne policijske uprave (GPU) v hišnih preiskavah glede suma storitve kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, za katera kazenski zakonik predvideva tudi do osem let zaporne kazni, razkrinkali sedem osumljencev, starih od 16 do 57 let (med njimi sta...