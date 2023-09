Med soteskanjem na Bovškem se je poškodoval državljan Poljske

V soteski Fratarica pri zgornjem slapu, blizu naselja Log pod Mangartom (občina Bovec) se je v torek med soteskanjem poškodovala ena oseba. Kasneje je bilo ugotovljeno, da si je državljan Poljske med soteskanjem poškodoval levi gleženj.

Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa GRZS z Brnika, ki so 28-letnega poškodovanca, državljana Poljske, na kraju oskrbeli in kasneje z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice.