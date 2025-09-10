Med sodelavcema počilo zaradi ženske, 42-letnik prijel pepelnik in grozil, da ga bo ubil
Policisti koprske policijske uprave so bili v torek ob 12.31 napoteni v enega od gostinskih lokalov v Piranu, kjer je prišlo do spora med dvema moškima.
Policisti so ugotovili, da sta se zaradi ženske sprla sodelavca, 41-letni moški iz okolice Pirana in 42-letni hrvaški državljan. Med prepirom je slednji v roke prijel pepelnik in drugemu zagrozil, da ga bo ubil, nakar je odšel s kraja dogodka.
Po izsleditvi kršitelja bodo policisti zoper njega uvedli hitri postopek.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.