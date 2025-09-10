INCIDENT

Med sodelavcema počilo zaradi ženske, 42-letnik prijel pepelnik in grozil, da ga bo ubil

Na pomoč so odhiteli policisti.
Fotografija: Zgodilo se je v Piranu. FOTO: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Zgodilo se je v Piranu. FOTO: Jože Suhadolnik

N. B.
10.09.2025 ob 11:27
10.09.2025 ob 12:34
N. B.
10.09.2025 ob 11:27
10.09.2025 ob 12:34

Poslušajte

Čas branja: 0:45 min.

Policisti koprske policijske uprave so bili v torek ob 12.31 napoteni v enega od gostinskih lokalov v Piranu, kjer je prišlo do spora med dvema moškima.

Policisti so ugotovili, da sta se zaradi ženske sprla sodelavca, 41-letni moški iz okolice Pirana in 42-letni hrvaški državljan. Med prepirom je slednji v roke prijel pepelnik in drugemu zagrozil, da ga bo ubil, nakar je odšel s kraja dogodka.

Po izsleditvi kršitelja bodo policisti zoper njega uvedli hitri postopek.

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Piran policija spor

Priporočamo

Zvezdana Mlakar smrti zrla v oči: zdaj je razkrila, kaj se je zgodilo
Glasbeniki na Golobovi poroki podpisali strogo pogodbo, kazni segajo v nebo
Luka Dončić poskrbel za smeh v dvorani: takole se je pošalil z Markom Milićem (VIDEO)
Trump razkril vse! To si Melania misli o Putinu

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Zvezdana Mlakar smrti zrla v oči: zdaj je razkrila, kaj se je zgodilo
Glasbeniki na Golobovi poroki podpisali strogo pogodbo, kazni segajo v nebo
Luka Dončić poskrbel za smeh v dvorani: takole se je pošalil z Markom Milićem (VIDEO)
Trump razkril vse! To si Melania misli o Putinu

Izbrano za vas

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.