Med smučanjem se je hudo poškodovala

Blejski policisti so bili v sredo okoli 11.40 obveščeni o 41-letni smučarki, ki je med smučanjem padla in se telesno poškodovala. Po podatkih s katerimi razpolagamo je bila hudo telesno poškodovana. Na kraju so ji pomoč nudili tam prisotni reševalci na smučišču.

Policisti so dogodek ustrezno dokumentirali.