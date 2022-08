Med službo umrl v strašni nesreči: razkrita identiteta nesrečneža (FOTO)

Te dni smo poročali o smrtni nesreči v Sv. Antonu. Policijsko poročilo je razkrilo grozljivko, ki se je odvila na kraju.

Po prvih podatkih so delavci nakladali zemljo na tovornjak, ki se mu je pri vzvratni vožnji zemlja udrla, zato se je prevrnil na streho. Voznika, 55-letnega državljana BiH, z urejenim bivanjem v Sloveniji, so iz vozila izrezali gasilci, vendar so bile poškodbe zanj usodne.

Bosanski mediji poročajo, da je žrtev Izet Muharemović iz Cazina.