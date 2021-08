Med Semičem in Metliko avto s ceste v gozd

V soboto ob 11.32 je na cesti med Semičem in Metliko, pri naselju Sovinek, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste v gozd.



Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika in potegnili vozilo na cesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v novomeško bolnišnico.

